Софья Акатьева дала совет молодым спортсменкам, как добиться успеха в фигурном катании

Чемпионка России 2023 года в одиночном катании Софья Акатьева дала несколько советов юным фигуристкам, которые помогут им добиться успехов.

«Наверное, делать максимум здесь и сейчас: пока нет травм, есть много-много сил. Нужно вдохновляться крупными спортсменами: мотивированно каждый день приходить на тренировки. Слушать тренеров и максимально хорошо тренироваться», — сказала Акатьева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

19-летняя Софья Акатьева — ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Она перешла в её группу в 2017 году.

Видео: самый титулованный фигурист.