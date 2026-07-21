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Софья Акатьева дала совет молодым спортсменкам, как добиться успеха в фигурном катании

Софья Акатьева дала совет молодым спортсменкам, как добиться успеха в фигурном катании
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Чемпионка России 2023 года в одиночном катании Софья Акатьева дала несколько советов юным фигуристкам, которые помогут им добиться успехов.

«Наверное, делать максимум здесь и сейчас: пока нет травм, есть много-много сил. Нужно вдохновляться крупными спортсменами: мотивированно каждый день приходить на тренировки. Слушать тренеров и максимально хорошо тренироваться», — сказала Акатьева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

19-летняя Софья Акатьева — ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Она перешла в её группу в 2017 году.

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