Аделия Петросян успешно окончила первый курс ГИТИСа, она поступила в институт в 2025 году

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян успешно окончила первый курс заочного отделения балетмейстерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИСа).

«Аделия в прошлом году поступила на заочное отделение в мастерскую народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и в этом году успешно окончила первый курс», — приводит слова представителя пресс-службы ГИТИСа ТАСС.

В сезоне-2025/2026 Петросян получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и выиграла квалификационный турнир в Пекине, тем самым завоевав именную путёвку на Олимпийские игры – 2026 в Италии. На дебютной для себя Олимпиаде Аделия заняла итоговое шестое место, набрав в сумме 214,53 балла. Россиянка упала с четверного тулупа в произвольной программе.

Ранее стало известно, что 19-летняя Петросян покинула штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.