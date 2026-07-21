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«Думаю, Тутберидзе не очень довольна результатами ОИ». Бутырская — об уходе Петросян

«Думаю, Тутберидзе не очень довольна результатами ОИ». Бутырская — об уходе Петросян
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Чемпионка мира 1999 года трёхкратная чемпионка Европы в одиночном катании Мария Бутырская отреагировала на решение Аделии Петросян покинуть штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Потрясением это не стало. Думаю, Этери Георгиевна не очень довольна результатами Олимпиады. Наверное, она рассчитывала на более высокое место. Когда она давала интервью, слышалось недовольство. Не я одна это чувствую, думаю, Аделия тоже услышала.

А что касается Трусовой, то нескольким звёздам тяжело кататься в одной группе. Конкуренция порой подстёгивает. Мне во время карьеры нравилось, когда видела, что прыгает другой человек. Каждый выбирает для себя, что ему нужно. Вдруг Петросян чувствует, что Саша больше работает. А ты сама возьми и докажи, привлеки больше внимания. У Этери получается работать с девочками. Наоборот, держалась бы Аделия за место в команде», — приводит слова Бутырской «Советский спорт».

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