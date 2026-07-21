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«Матч ни о чём, ужасный, скучный». Плющенко-младший — о финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина

«Матч ни о чём, ужасный, скучный». Плющенко-младший — о финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина
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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оценил финал чемпионата мира – 2026 по футболу, в котором сборная Испании со счётом 1:0 победила Аргентину в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Чемпионат мира закончился финальным матчем, который вряд ли станет легендарным. Он был ужасным, скучным. Половину его просидел в телефоне. Было настолько неинтересно, что я пропустил гол Феррана Торреса, потому что пошёл париться в баню. Матч настолько ни о чём, что стало без разницы, кто победит. Испанцы круто играют, ничего не сказать, но их пафос никогда не любил. А аргентинский стиль футбола отвратителен. Паредес — отличный пример: грязный, грубый игрок. Мне больше даже удалённый Энцо Фернандес нравится, если честно.

И особенно была видна разница на фоне матча за третье место, где все увидели настоящее дворовое бей-беги. 10 голов потому, что никому не важен результат. Командам он был неинтересен. Хотя мне кажется, отменять матч за бронзу не надо — наоборот, к нему надо серьёзнее относиться», — написал Плющенко-младший для «Спорт-экспресса».

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