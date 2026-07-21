Плющенко-младший: Месси, видимо, уходит. Не могу сказать, что жалко

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался о нападающем и капитане сборной Аргентины по футболу Лионеле Месси.

Ранее Месси вместе со сборной Аргентины вышли в финал чемпионата мира – 2026, в котором проиграли команде Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

«Месси, видимо, уходит. Не могу сказать, что жалко, но… хотелось бы ещё посмотреть на него на следующем чемпионате мира. Чтобы и мой брат Сеня увидел, как он играет. Я его потихоньку приучаю к футболу, он тоже смотрит. Может, ещё застанет!» — написал Плющенко-младший для «Спорт-экспресса».

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