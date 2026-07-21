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Плющенко-младший: Месси, видимо, уходит. Не могу сказать, что жалко

Плющенко-младший: Месси, видимо, уходит. Не могу сказать, что жалко
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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался о нападающем и капитане сборной Аргентины по футболу Лионеле Месси.

Ранее Месси вместе со сборной Аргентины вышли в финал чемпионата мира – 2026, в котором проиграли команде Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Месси, видимо, уходит. Не могу сказать, что жалко, но… хотелось бы ещё посмотреть на него на следующем чемпионате мира. Чтобы и мой брат Сеня увидел, как он играет. Я его потихоньку приучаю к футболу, он тоже смотрит. Может, ещё застанет!» — написал Плющенко-младший для «Спорт-экспресса».

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