Стало известно, какое кольцо получила Анна Щербакова в честь помолвки

Стало известно, какое кольцо получила чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова в честь помолвки. Будущий муж фигуристки выбрал украшение бренда Graff.

Фото: Из личного архива Щербаковой

Фото: https://www.graff.com/international-en/engagement-bridal/engagement/engagement-rings/promise/promise

Стоимость такого изделия оценивается примерно от 600 000 до 800 000 тысяч рублей (в зависимости от размера бриллианта).

Напомним, ранее стало известно, что Анна Щербакова приняла предложение руки и сердца. Её избранником стал хоккеист и бизнесмен Артём Шакиров. Ему 27 лет. Помолвка состоялась 19 июля.

Последним профессиональным турниром для Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. Помимо золота ОИ, в активе фигуристки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).