Фото: Туктамышева показала, как они с Гуменником путешествуют по Америке

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии из совместного путешествия с чемпионом России и участником Олимпиады 2026 года Петром Гуменником.

Фото: Из личного архива Туктамышевой

Фото: Из личного архива Туктамышевой

Фото: Из личного архива Туктамышевой

Фото: Из личного архива Тутамышевой

«В мои последние выходные в Америке мы отправились в путешествие по Биг-Сур, заехали в Монтерей, прогулялись по чудесному маленькому уютному городку Кармел и даже увидели китов!

Расписание, как всегда, было максимально плотным, зато сколько впечатлений! А в конце нашего путешествия небо подарило нам закат невероятной красоты. И этот точно был один из самых красивых в моей жизни!» – написала Туктамышева в своём телеграм-канале.