15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фото: Туктамышева показала, как они с Гуменником путешествуют по Америке

Фото: Туктамышева показала, как они с Гуменником путешествуют по Америке
Комментарии

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии из совместного путешествия с чемпионом России и участником Олимпиады 2026 года Петром Гуменником.

Фото: Из личного архива Туктамышевой

Фото: Из личного архива Туктамышевой

Фото: Из личного архива Туктамышевой

Фото: Из личного архива Тутамышевой

«В мои последние выходные в Америке мы отправились в путешествие по Биг-Сур, заехали в Монтерей, прогулялись по чудесному маленькому уютному городку Кармел и даже увидели китов!

Расписание, как всегда, было максимально плотным, зато сколько впечатлений! А в конце нашего путешествия небо подарило нам закат невероятной красоты. И этот точно был один из самых красивых в моей жизни!» – написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
От семинаров до поездки на Гавайи. Чем занимаются Туктамышева и Гуменник в США?
От семинаров до поездки на Гавайи. Чем занимаются Туктамышева и Гуменник в США?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android