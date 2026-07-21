«Максимальная тупость». Плющенко-младший — об увеличении количества команд на ЧМ

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировал новость об увеличении количества сборных на следующем чемпионате мира по футболу до 64.

«Появилась новость о 64 сборных на следующем ЧМ. Это вообще нормально? Максимальная тупость. Играть должны самые сильные! Это какие команды, какие страны там будут представлены? Это сколько страниц окажется в журналах с футбольными наклейками, пятьсот? Как по мне, то в мировом футболе происходит полный трындец», – написал Плющенко для «Спорт-экспресса».

В ЧМ-2026 приняли участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является национальная команда Испании.