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«Максимальная тупость». Плющенко-младший — об увеличении количества команд на ЧМ

«Максимальная тупость». Плющенко-младший — об увеличении количества команд на ЧМ
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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировал новость об увеличении количества сборных на следующем чемпионате мира по футболу до 64.

«Появилась новость о 64 сборных на следующем ЧМ. Это вообще нормально? Максимальная тупость. Играть должны самые сильные! Это какие команды, какие страны там будут представлены? Это сколько страниц окажется в журналах с футбольными наклейками, пятьсот? Как по мне, то в мировом футболе происходит полный трындец», – написал Плющенко для «Спорт-экспресса».

В ЧМ-2026 приняли участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является национальная команда Испании.

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