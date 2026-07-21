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Роднина: делать ставку на Трусову вместо Петросян рискованно

Роднина: делать ставку на Трусову вместо Петросян рискованно
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о прекращении сотрудничества между российской фигуристкой Аделией Петросян и тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«Если уход Петросян связан с фаворитизмом, то это не очень понятно. Она всё-таки действующая спортсменка, провела полностью прошлый сезон, была шестой на Олимпийских играх. Состояние Трусовой же на сегодняшний день никто не знает. Сможет ли она полноценно вернуться в спорт — вопрос. Делать ставку на Трусову вместо Петросян рискованно», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

Напомним, 20 июля трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила об уходе из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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