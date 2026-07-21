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«Я не думаю, что там конфликт с Тутберидзе». Журова — об уходе Петросян от тренера

«Я не думаю, что там конфликт с Тутберидзе». Журова — об уходе Петросян от тренера
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о возможном завершении карьеры 19-летней трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию Аделией Петросян.

«Возможно ли, что Аделия Петросян заканчивает карьеру? В фигурном катании девочки начинают рано, рано выходят на пик и рано заканчивают. Американские чемпионки заканчивали ещё раньше — в 16–17 лет. У них есть другая жизнь: выйти замуж, родить детей, учиться, зарабатывать в шоу. Это не плохо, это их выбор. В 19 лет происходит переломный момент для любого человека, спортсмена в том числе — он определяет свою жизнь. Если остаётся — остаётся надолго, если уходит — имеет на это право. Она уже многого добилась, может считает, что это её потолок. Возможно, она выбрала артистическую карьеру или другую жизнь. Я не думаю, что там конфликт с Тутберидзе — это её личное решение», — приводит слова Журовой «Советский спорт».

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