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«У неё не получится стать лучшей в мире». Железняков — о Петросян

«У неё не получится стать лучшей в мире». Железняков — о Петросян
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Хореограф штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался об уходе из группы фигуристки Аделии Петросян и её дальнейших перспективах.

«Аделия – одна из моих любимых учениц, она прекрасная девочка, талантливая, и для меня её уход тоже потеря. Ушла и ушла, что теперь поделать. Сможет ли она стать лучшей в мире? (Смеётся.) Нет, не получится, потому что фигурное катание – молодой вид спорта, так же, как и художественная гимнастика. Там девочки на пятки наступают и делают такие вещи, что ого-го и ой-ой-ой», – приводит слова Железнякова Metro.

Петросян 19 лет. Она является трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию. На Олимпиаде 2026 года в Милане Аделия заняла шестое место.

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