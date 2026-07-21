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Новицкий: если бы Петросян осталась настолько задетой, то, вероятно, сразу бы ушла

Новицкий: если бы Петросян осталась настолько задетой, то, вероятно, сразу бы ушла
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Чемпион Европы и тренер по фигурному катанию Сергей Новицкий прокомментировал уход трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.

«Для многих людей это стало большой неожиданностью. Причём никаких предпосылок не было. Ничто не предвещало беды. Да, сейчас вспоминают интервью Этери Георгиевны, когда она заявила, что Аделия якобы не до конца прочувствовала важность момента на Олимпиаде. Но если бы спортсменка осталась настолько задета до глубины души, то, вероятно, сразу бы ушла, а не ждала несколько месяцев.

Крайне сложно судить. Мы не знаем, что в голове у неё и её близких. Может, она действительно намерена сосредоточиться на учёбе. Хотя мне кажется, что в завершившемся сезоне Аделия продемонстрировала максимум возможного. После такого странно рассуждать о возможном завершении карьеры», — приводит слова Новицкого RT на русском.

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