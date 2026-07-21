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Пётр Гуменник поделился новыми фотографиями из Каньона Антилопы в США

Пётр Гуменник поделился новыми фотографиями из Каньона Антилопы в США
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Чемпион России и участник Олимпийских игр 2026 года по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился новыми фотографиями из Америки на своей странице в соцсетях. Он и чемпионка мира Елизавета Туктамышева посетили Каньон Антилопы в Аризоне.

Фото: Из личного архива Гуменника

Фото: Из личного архива Гуменника

Фото: Из личного архива Гуменника

Фото: Из личного архива Гуменника

Сейчас пара находится в США, где Пётр проходит стажировку у Рафаэля Арутюняна. Также недавно стало известно, что известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Гуменнику короткую программу на грядущий сезон.

В сезоне-2025/2026 Пётр Гуменник выиграл чемпионат и финал Гран-при России, а также выступил в нейтральном статусе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам соревнований он занял шестое место.

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