Костылева, Дзепка, Лазарев и ещё 10 российских юниоров получили нейтральный статус ISU
Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях ещё 13 российским юниорам. В их числе Елена Костылева, Лев Лазарев, София Дзепка и Арсений Федотов.
Нейтральный статус получили:
- Артём Валов и Мария Фефелова;
- Виктория Стрельцова;
- Полина Сажина и Алексей Белкин;
- Елена Костылева;
- Дарья Дрожжина и Иван Тельнов;
- Полина Шешелева и Егор Карнаухов;
- Лев Лазарев;
- Арсений Федотов;
- София Дзепка.
Ранее стало известно о получении нейтрального статуса Аделией Петросян, Анной Фроловой, Алиной Горбачёвой, Григорием Фёдоровым, Викторией Двининой, Артёмом Петровым, Маргаритой Базылюк и Алисой Двоеглазовой.
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