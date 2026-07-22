Костылева, Дзепка, Лазарев и ещё 10 российских юниоров получили нейтральный статус ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях ещё 13 российским юниорам. В их числе Елена Костылева, Лев Лазарев, София Дзепка и Арсений Федотов.

Нейтральный статус получили:

Артём Валов и Мария Фефелова;

Виктория Стрельцова;

Полина Сажина и Алексей Белкин;

Елена Костылева;

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов;

Полина Шешелева и Егор Карнаухов;

Лев Лазарев;

Арсений Федотов;

София Дзепка.

Ранее стало известно о получении нейтрального статуса Аделией Петросян, Анной Фроловой, Алиной Горбачёвой, Григорием Фёдоровым, Викторией Двининой, Артёмом Петровым, Маргаритой Базылюк и Алисой Двоеглазовой.