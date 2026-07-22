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Стал известен состав россиян на этапе юниорского Гран-при в Китае

Стал известен состав россиян на этапе юниорского Гран-при в Китае
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Стал известен состав россиян на этапе юниорского Гран-при в Китае, который пройдёт с 20 по 22 августа в городе Сиань.

Основной состав: Лев Лазарев, Елена Костылева, Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду);
Запасные: Арсений Федотов, София Дзепка, Виктория Стрельцова.

Этап юниорского Гран-при в Китае станет для российских фигуристов первым после отстранения с 2022 года.

Ранее стало известно о присвоении Международным союзом конькобежцев (ISU) нейтрального статуса всем ведущим ведущим российским юниорам, в том числе Елене Костылевой, Льву Лазареву, Софии Дзепке, Арсению Федотову и танцевальному дуэту Мария Фефелова/Артём Валов.

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