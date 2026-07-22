Российские фигуристы впервые с момента отстранения заявлены на этап Гран-при ISU

Российские фигуристы впервые с момента отстранения заявлены на этап Гран-при ISU. Отечественные юниоры выступят на соревнованиях в Сиане, Китай, которые пройдут с 20 по 22 августа.

На соревнования заявлены:

двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева;

победитель первенства России Лев Лазарев;

чемпионы страны среди юниоров в танцах на льду Мария Фефелова и Артём Валов;

двукратные чемпионы первенства России в парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе, который получил уже 21 спортсмен.