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Российские фигуристы впервые с момента отстранения заявлены на этап Гран-при ISU

Российские фигуристы впервые с момента отстранения заявлены на этап Гран-при ISU
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Российские фигуристы впервые с момента отстранения заявлены на этап Гран-при ISU. Отечественные юниоры выступят на соревнованиях в Сиане, Китай, которые пройдут с 20 по 22 августа.

На соревнования заявлены:

  • двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева;
  • победитель первенства России Лев Лазарев;
  • чемпионы страны среди юниоров в танцах на льду Мария Фефелова и Артём Валов;
  • двукратные чемпионы первенства России в парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе, который получил уже 21 спортсмен.

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