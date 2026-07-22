Российские фигуристы впервые с момента отстранения заявлены на этап Гран-при ISU
Российские фигуристы впервые с момента отстранения заявлены на этап Гран-при ISU. Отечественные юниоры выступят на соревнованиях в Сиане, Китай, которые пройдут с 20 по 22 августа.
На соревнования заявлены:
- двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева;
- победитель первенства России Лев Лазарев;
- чемпионы страны среди юниоров в танцах на льду Мария Фефелова и Артём Валов;
- двукратные чемпионы первенства России в парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов.
Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе, который получил уже 21 спортсмен.
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