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Полина Шешелева/Егор Карнаухов выступят на юниорском этапе Гран-при в Сиане

Полина Шешелева/Егор Карнаухов выступят на юниорском этапе Гран-при в Сиане
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Двукратные чемпионы первенства России среди юниоров в парном катании Полина Шешелева и Егор Карнаухов выступят на этапе Гран-при ISU в Сиане, Китай. Информация об этом появилась на сайте Международного союза конькобежцев.

Среди других россиян, заявленных на турнир: Елена Костылева, Лев Лазарев, Мария Фефелова и Артём Валов. Россия будет представлена во всех четырёх видах.

Напомним, ранее ISU допустил российских фигуристов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Этап Гран-при в Сиане пройдёт с 20 по 22 августа и станет первым турниром для отечественных спортсменов после отстранения.

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