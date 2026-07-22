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«Вы верите всей ерунде?» Петросян — о том, что сообщила тренеру об уходе по телефону

«Вы верите всей ерунде?» Петросян — о том, что сообщила тренеру об уходе по телефону
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Трёхкратная чемпионка России и участница Олимпиады 2026 года российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала новость о том, что она сообщила Этери Тутберидзе о желании уйти из команды тренера по телефону.

«Почему по телефону? Вы правда верите всей ерунде, которую распространяют? Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично», – написала Петросян в чате своего телеграм-канала.

Напомним, ранее Петросян объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом заслуженных тренеров России Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. О новом наставнике фигуристки пока неизвестно.

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