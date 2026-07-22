«Эмоции самые положительные». Тренер Дзепки — о получении Софией нейтрального статуса

Тренер российской фигуристки Софии Дзепки Екатерина Моисеева прокомментировала новость о присвоении Международным союзом конькобежцев (ISU) нейтрального статуса её спортсменке.

«Эмоции в связи с допуском самые положительные. Рады, что наконец-то нас выпустили, что мы сможем побороться на международной арене. Будем надеяться, что с каждым годом всё-таки будут побольше давать квот. И надеемся, что покажем себя на международной арене, так сказать, во всей красе. С Софией в межсезонье поработали хорошо, всё в штатном режиме, все программы готовы. Всё в процессе отработки, накатывания», — приводит слова Моисеевой ТАСС.

Напомним, Дзепка является запасной на первый этап юниорской серии Гран-при в Китае, который пройдёт с 20 по 22 августа.