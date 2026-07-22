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15-летняя фигуристка «Ангелов Плющенко» Злата Саприна перешла в сборную Кыргызстана

15-летняя фигуристка «Ангелов Плющенко» Злата Саприна перешла в сборную Кыргызстана
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Фигуристка из академии Евгения Плющенко 15-летняя Злата Саприна будет выступать за сборную Кыргызстана.

Спортсменка заявлена на этап Гран-при ISU среди юниоров, который пройдёт в китайском Сиане с 20 по 22 августа.

В сезоне-2025/2026 Саприна заняла седьмое место на турнире «На призы академии «Ангелы Плющенко» по первому спортивному разряду, набрав за две программы 131,36 балла.

Напомним, ранее стало известно, что российские спортсмены также выступят на этапе Гран-при ISU в Китае. В заявку попали лидеры сборной Елена Костылева, Лев Лазарев, Полина Шешелева/Егор Карнаухов и Мария Фефелова/Артём Валов.

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