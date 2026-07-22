«Я боялся, что интерес ко мне пропадёт». Юдзуру Ханю высказался о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю поделился своими мыслями во время пресс-конференции по случаю завершения карьеры четыре года назад.

«Я особо не задумывался об этом моменте, вернее, даже не мог себе представить. На пресс-конференции я постоянно боролся со страхом: будут ли люди и дальше следить за мной? Если выразиться словами, которые я использовал тогда, я боялся, что зрители смотрели на меня, пока я был действующим спортсменом, но как только я перейду в профессионалы, интерес ко мне пропадёт. Из-за этого страха я не понимал, каким мне стать и как кататься, чтобы люди по-прежнему ждали моих выступлений и приходили смотреть. Помню, мне было очень страшно», – приводит слова Ханю Hochi News.

Юдзуру Ханю завершил карьеру в 2022 году после Олимпиады в Пекине, на которой фигурист занял четвёртое место. Последние четыре года японец выступает в собственном ледовой шоу.