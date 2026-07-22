Евгения Медведева станет ведущей балетного гала-концерта в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как стала ведущей балетного гала-концерта, который проходит в Японии.

«Так как это балетный гала-концерт, первая моя реакция была: «А что я там буду делать?» Потом через некоторое время мне сказали, что буду ведущей. Тогда вопросов появилось ещё больше. Потому что это японская аудитория. Я много раз вела мероприятия, но это было в России и на русском языке. Знаю английский и свободно на нём говорю. Но японская аудитория не вся понимает английский язык. А вести концерт на русском с переводом на японский — тоже странно. Этот вопрос долго оставался открытым.

Это балетный гала-концерт, было понятно, что Ильдар (Гайнутдинов — танцовщик, хореограф и жених Медведевой. — Прим. «Чемпионата») будет танцевать, а вот чем я буду заниматься, было неизвестно. И уже ближе к вылету в Японию мы определились с форматом и с тем, что я буду вести его на японском.

То есть какие-то базовые вещи смогу сказать по-японски. У меня отрывочные знания японского – я знаю отдельные слова, но мне сложно собрать их в одну фразу. Но это вопрос опыта, так как за ненадобностью я перестала учить японский. Так что участие в качестве ведущей на японском языке — это будет интересный опыт, волнительный. Мне понравилась эта идея», – приводит слова Медведевой «РИА Новости Спорт».

Концерт Young star Ballet Gala с участием звёзд российского балета и Медведевой в качестве ведущей проходит в течение 22 и 23 июля в японской Иокогаме.