«Я всегда с удовольствием». Навка — о приглашении Петросян в свои ледовые шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2006 года и продюсер собственных ледовых шоу Татьяна Навка заявила, что с радостью бы поработала с трёхкратной чемпионкой России и участницей Олимпиады-2026 Аделией Петросян.

«Интересна ли работа с Петросян? Я же не тренер. Что касается приглашения её в шоу, не знаю, закончила она со спортом или нет, но Аделия, безусловно, талантливая и артистичная девочка. Я всегда с удовольствием работаю с молодыми и талантливыми фигуристами», – приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Ранее Аделия Петросян объявила о прекращении сотрудничества с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Имя нового наставника спортсменки пока неизвестно.