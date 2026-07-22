«Напоминает позицию релокантов». Дегтярёв — о словах Плющенко про деградацию фигуристов

Министр спорта России Михаил Дегтярёв сравнил слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о деградации спортсменов вследствие поездок исключительно по российским соревнованиям с позицией тех, кто покинул страну после начала СВО. Ранее сын Плющенко Александр получил разрешение выступать на международной арене за Азербайджан.

«Я не знаю, зачем он это делает? Перевёз ты сына – ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даёшь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорта? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси, совесть нации. И они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ всё помнит», – сказал Дегтярёв в эфире радио «Комсомольская правда».