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«Спасибо вам!» Туктамышева опубликовала совместный снимок с Арутюняном

«Спасибо вам!» Туктамышева опубликовала совместный снимок с Арутюняном
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Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала у себя на странице в соцсети совместное фото с известным американским специалистом Рафаэлем Арутюняном, у которого летом прошла стажировку как тренер.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

«Спасибо вам!» – подписала фото фигуристка.

Елизавета Туктамышева в 2023 году объявила о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в официальных соревнованиях, однако в 2025 году она официально заявила о завершении. На текущий момент она работает тренером в штабе своего наставника Алексея Мишина и принимает участие в ледовых шоу. Вместе с Туктамышевой у Арутюняна проходил стажировку чемпион России Пётр Гуменник, с которым Елизавета состоит в отношениях.

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