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«Не дружу с девочками из сборной». Захарова — об отношениях с конкурентками по спорту

«Не дружу с девочками из сборной». Захарова — об отношениях с конкурентками по спорту
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Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова заявила, что не верит в дружбу внутри одной спортивной группы или национальной сборной.

– Возможна ли дружба между прямыми соперниками в фигурном катании?
– Я не дружу с девочками из нашей сборной. Считаю, что в одной группе или в рамках одной национальной команды дружбы никогда нет и не будет. Лично у меня точно. Я дружу с фигуристкой из сборной Германии, мы с ней хорошо общались, когда ещё были открыты международные старты. Конечно, всё зависит от людей, но я не стала бы заводить близких подруг среди прямых конкуренток. Я хорошо общаюсь с Марком Кондратюком, Гришей Фёдоровым, Александром Мельниковым, Матвеем Ветлугиным. Из девочек поддерживаю связь с Диной Хуснутдиновой, Камиллой Нелюбовой, Дашей Садковой. С Алисой Двоеглазовой можем поговорить, – приводит слова Захаровой журнал «Лёд» Московской академии фигурного катания на коньках.

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