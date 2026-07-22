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Камила Валиева выделила выступление Алисы Лью среди фигуристов на Олимпиаде-2026

Камила Валиева выделила выступление Алисы Лью среди фигуристов на Олимпиаде-2026
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Российская фигуристка Камила Валиева ответила, выступление каких фигуристов запомнилось ей на Олимпийских играх — 2026.

– Смотрела ли ты Олимпийские игры в Милане? Кто из спортсменов тебе запомнился? За кого ты сама лично переживала?
– Смотрела Олимпиаду. Мне понравилась Алиса Лью, её энергия, её мысли, которые она вкладывает в своё катание, — всё это не может не восхищать. Очень переживала за Аделию и за Илью Малинина тоже: его прокат досматривала со слезами на глазах. Как спортсмен я понимаю, насколько может быть трудно в тот момент, когда ты понимаешь, что уже не в силах ничего изменить, – цитирует Валиеву журнал «Лёд» Московской академии фигурного катания на коньках.

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