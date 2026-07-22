«Отсчёт пошёл». Трусова анонсировала новинку, которую представит 23 июля

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала у себя в телеграм-канале анонс новинки, которая должна выйти 23 июля в 19:00 мск. Предположительно, фигуристка представит новую программу на предстоящий сезон-2026/2027.

Фото: Соцсети Александры Трусовой

Фото: Соцсети Александры Трусовой

«Завтра. В 19:00. Отсчёт пошёл», — написала Трусова под фото, вероятно, отсылающими к новой постановке.

Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов поженились в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары появился на свет сын Михаил. Ранее появилась информация, что Трусова намерена вернуться на соревнования в сезоне-2026/2027. На ледовых шоу и тренировках она демонстрировала успешные попытки исполнения элементов ультра-си.