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«Отсчёт пошёл». Трусова анонсировала новинку, которую представит 23 июля

«Отсчёт пошёл». Трусова анонсировала новинку, которую представит 23 июля
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала у себя в телеграм-канале анонс новинки, которая должна выйти 23 июля в 19:00 мск. Предположительно, фигуристка представит новую программу на предстоящий сезон-2026/2027.

Фото: Соцсети Александры Трусовой

Фото: Соцсети Александры Трусовой

«Завтра. В 19:00. Отсчёт пошёл», — написала Трусова под фото, вероятно, отсылающими к новой постановке.

Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов поженились в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары появился на свет сын Михаил. Ранее появилась информация, что Трусова намерена вернуться на соревнования в сезоне-2026/2027. На ледовых шоу и тренировках она демонстрировала успешные попытки исполнения элементов ультра-си.

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