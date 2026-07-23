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«Это было какое-то опустошение». Медведева — о своих слезах после олимпийской ПП

«Это было какое-то опустошение». Медведева — о своих слезах после олимпийской ПП
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что значили её слёзы после проката произвольной программы в личном первенстве среди женщин.

Олимпиада 2018. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
23 февраля 2018, пятница. 04:00 МСК
Окончено
1
Алина Загитова
Россия
239.57
2
Евгения Медведева
Россия
238.26
3
Кейтлин Осмонд
Канада
231.02

«Я каталась последняя, и, когда закончила, разревелась. И меня спрашивали: «Это слёзы радости?» Нет, это было какое-то такое опустошение, радости было 0, ведь я уже тогда понимала, что, несмотря на то что откатала чисто, сейчас буду второй.

Спортсмены всегда чувствуют, когда проиграли, даже если чисто выступили. Это какая-то спортивная интуиция», – сказала Медведева в выпуске «БеС комментариев» на своём YouTube-канале.

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