«Это было какое-то опустошение». Медведева — о своих слезах после олимпийской ПП

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что значили её слёзы после проката произвольной программы в личном первенстве среди женщин.

«Я каталась последняя, и, когда закончила, разревелась. И меня спрашивали: «Это слёзы радости?» Нет, это было какое-то такое опустошение, радости было 0, ведь я уже тогда понимала, что, несмотря на то что откатала чисто, сейчас буду второй.

Спортсмены всегда чувствуют, когда проиграли, даже если чисто выступили. Это какая-то спортивная интуиция», – сказала Медведева в выпуске «БеС комментариев» на своём YouTube-канале.