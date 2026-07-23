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Тарасова: не разделяю мнения, что ставка должна быть сделана на Трусову

Тарасова: не разделяю мнения, что ставка должна быть сделана на Трусову
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что считает фигуристку Аделию Петросян лидером российской сборной, несмотря на её уход из группы Этери Тутберидзе, отметив, что делать ставку на Александру Трусову пока преждевременно.

«Я не изменила свое мнение в отношении Аделии Петросян, несмотря на последние события. Она должна быть нашим первым номером, потому что она всё ещё действующая чемпионка России. Аделия — лидер нашего женского одиночного катания. Все вопросы про её готовность можно будет обсуждать только после результатов предстоящего чемпионата России.

Не разделяю мнения, что ставка должна быть сделана на Трусову. Это всё сплетни, а не аргументированные предложения. Саша очень талантливая и способная, но мы её даже не видели, чтобы такие надежды возлагать. Мне очень хочется, чтобы она вернулась такой же сильной, но для этого ещё нужно время», – приводит слова Тарасовой Sport24.

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