Слуцкая и Гончаров рассказали, как образовалась их пара

Призёры этапов Гран-при России, танцевальная пара Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров рассказали, как образовалась их пара.

Слуцкая: Когда я пришла в группу, то тренировалась без партнёра. Потом пара Глеба с Аней Румак распалась, и тренеры предложили нам попробовать покататься вместе. Смотрели долго, но в итоге утвердили нашу пару.

Гончаров: Помню, что моментально привыкли друг к другу. Всё было удобно и комфортно. И на моральном уровне сразу сошлись.

— Варя, на тот момент ты была новичком в группе Екатерины Борисовны Рублёвой и Ивана Александровича Шефера. Расскажи о своих первых впечатлениях от тренеров и группы.

Слуцкая: Когда я только перешла, первое, что меня удивило — это то, что здесь все ребята очень много работают. Для меня это было непривычно (смеётся). Но я достаточно быстро адаптировалась под новые условия. Старалась сильно, работала усердно, и в итоге удалось встать в пару с Глебом, – сказали Слуцкая и Гончаров в беседе с Анной Щербаковой специально для для «Чемпионата».