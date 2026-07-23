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«Точно идёт только в плюс и помогает улучшаться». Слуцкая и Гончаров — о конкуренции

«Точно идёт только в плюс и помогает улучшаться». Слуцкая и Гончаров — о конкуренции
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Призёры этапов Гран-при России, танцевальная пара Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров поделились мнением об уровне конкуренции в российских танцах на льду.

— Как оцениваете уровень конкуренции в российских танцах?
Гончаров: Он точно очень высокий. Все пары сильные и прогрессируют из сезона в сезон.

— Помимо соревнований, где неизбежно пересекаешься с соперниками, вы ещё и тренируетесь в одной группе с Дарьей Дрожжиной и Иваном Тельновым. Как общаетесь с ребятами?
Слуцкая: Отлично общаемся и желаем Ване и Даше только удачи. Пусть с каждым годом у них будет прогресс. Это будет нас только подстёгивать.

Гончаров: В любом случае конкуренция — это один из главных двигателей прогресса.

— То есть утверждение, что спарринг в тренировочном процессе помогает спортсменам лучше прогрессировать, считаете верным?
Гончаров: Я бы не сказал, что именно спарринг. Но здоровая конкуренция точно идёт только в плюс и помогает улучшаться, — сказали Слуцкая и Гончаров в беседе с Анной Щербаковой специально для «Чемпионата».

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