Слуцкая и Гончаров высказались о теме ритм-танца на сезон-2026/2027

Призёры этапов Гран-при России, танцевальная пара Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров поделились мнением о теме ритм-танца на предстоящий сезон-2026/2027, отметив, что такой тематики давно не было в программе.

— В следующем сезоне в танцах на льду нас ждёт вальс. Что думаете об этом выборе?

Гончаров: Вальса давно не было в программном пуле. Его определённо интересно катать, так как пришлось перестроить логику всей программы под темп «раз-два-три». Это непривычно, потому что обычно идёт «квадрат». Мне пока что нравится, надеюсь, по ходу сезона ничего не изменится.

Слуцкая: А мне вот больше нравятся более энергичные танцы, такие как румба и пасодобль, которые мы катали в прошедшие сезоны. К вальсу у меня пока душа не лежит.

Гончаров: Поддержу Варю насчёт румбы, она определённо останется у нас одним из любимых танцев.

— А сложно так кардинально менять стиль после затянувшейся эры дискотек? Всё-таки и наполнение, и темп сильно отличаются.

Гончаров: Если учитывать, что мы не всю карьеру катаем один танец, а всё-таки из сезона в сезон хоть и немного, но меняем стиль, мне было вполне комфортно.

Слуцкая: Я тоже не испытала трудностей. Образ вальса чувствую, — сказали Слуцкая и Гончаров в беседе с Анной Щербаковой специально для «Чемпионата».