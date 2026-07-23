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Слуцкая и Гончаров назвали олимпийский произвольный танец Гиллес/Пуарье шедевром

Слуцкая и Гончаров назвали олимпийский произвольный танец Гиллес/Пуарье шедевром
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Призёры этапов Гран-при России, танцевальный дуэт Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров признались, что считают шедевральной произвольную программу дуэта Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, которую они показали на Олимпиаде-2026.

— А как тогда удалось канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье выиграть бронзу на Олимпиаде с произвольным, который они уже показывали публике?
Гончаров: Вы представляете, насколько это нужно быть мастеровитым, чтобы удивить и восхитить танцем, который катаешь уже не первый сезон?!

Слуцкая: Считаю их произвольный шедевром! Тут без вариантов, канадцы заслуженно стали бронзовыми призёрами, — сказали Слуцкая и Гончаров в беседе с Анной Щербаковой специально для «Чемпионата».

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