«Не ожидали». Слуцкая/Гончаров — о реакции на допуск россиян на международную арену

Призёры этапов Гран-при России, танцевальный дуэт Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров рассказали, как восприняли новость о допуске россиян к международным стартам.

– 30 июня Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований под нейтральным статусом. Ожидали такое решение?

Слуцкая: На самом деле, я не ожидала. До последнего противилась этой мысли, чтобы не разочаровываться потом. Хотя новость и позитивная, но условий по допуску, к сожалению, очень много. Надеюсь, что с каждым сезоном всё больше и больше российских атлетов смогут участвовать в международных соревнованиях и составлять там конкуренцию.

– Какая была первая реакция, когда увидели эту новость?

Гончаров: Эмоции были смешанные. Думаю, что это связано с прошлым сезоном, когда объявили, что российских спортсменов допускают на Олимпиаду. Сначала все обрадовались, а по факту появилась куча ограничений, и поехать в Милан удалось лишь Петру Гуменнику и Аделии Петросян. Поэтому и нынешнюю новость я принял с осторожностью и ждал дальнейших разъяснений.

Слуцкая: Добавлю, что мне решение о допуске придало дополнительный стимул. Мотивация, конечно, и так всегда присутствует, но хорошие новости её ещё и усиливают.

– Совсем скоро состоятся юниорские прокаты, а после уже стартует новый сезон. Какие цели вы ставите перед собой?

Слуцкая: Самосовершенствование!

Гончаров: Самосовершенствование! — сказали Слуцкая и Гончаров в беседе с Анной Щербаковой специально для «Чемпионата».