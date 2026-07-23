Дочь Слуцкой Варвара призналась, что у неё живёт много питомцев

Призёры этапов Гран-при России, танцевальный дуэт Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров рассказали, как проводят своё свободное время вне фигурного катания.

— А теперь немного поговорим о вашей жизни вне спорта. Чем занимаетесь в свободное время?

Слуцкая: Ой, я люблю убираться в комнате под сериалы, часто хожу в кино. Но самое любимое — в выходные гулять по центру с подругами или мамой и вкусно кушать.

Гончаров: А я последнее время «вкусил» эмоции от картинга. С Егором [Гончаровым] (братом Глеба. — Прим. «Чемпионата») часто проводим за ним время. Люблю проводить время с семьёй, часто по вечерам сидим у костра и болтаем.

— Варя, знаю, у тебя много питомцев. Расскажи о них.

Слуцкая: Да, это так, могу говорить о них долго. У меня есть хомяк, которому я за два года так и не смогла придумать имя. Живёт он тихо и мирно, много ест, спит и больше ничего не делает, даже в специальном колесе не бегает. Есть две крыски — Булка и Побелка. Они тоже, к сожалению, неактивные. Долго пыталась их приручить к рукам, но безуспешно. Также у нас живут три собаки, всех люблю. Ещё есть курицы, петухи, варан, змея и рыбки. Живности много.

Гончаров: Зоопарк! (улыбается), — сказали Слуцкая и Гончаров в беседе с Анной Щербаковой специально для «Чемпионата».