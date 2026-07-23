Александра Трусова анонсировала новую ПП по мотивам сериала «Очень странные дела»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала у себя в телеграм-канале тизер новой произвольной программы на сезон-2026/2027, поставленной по мотивам известного американского сериала «Очень странные дела».

Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары родился сын Михаил. Ранее появилась информация, что Трусова намерена вернуться на соревнования в сезоне-2026/2027. На ледовых шоу и тренировках она демонстрировала успешные попытки исполнения элементов ультра-си. Также фигуристка вернулась в штаб Этери Тутберидзе после перехода от неё к Светлане Соколовской, а затем к Евгению Плющенко.