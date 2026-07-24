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«Немного опоздал». Галлямов опубликовал фото с олимпийскими кольцами в Милане

«Немного опоздал». Галлямов опубликовал фото с олимпийскими кольцами в Милане
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, показал фото из поездки в Милан, где в минувшем феврале прошла Олимпиада-2026. Один из кадров спортсмен сделал с олимпийскими кольцами.

Фото: Личный архив Александра Галлямова

Фото: Личный архив Александра Галлямова

Фото: Личный архив Александра Галлямова

«Немного опоздал», – с иронией подписал фотографии фигурист.

Напомним, Мишина и Галлямов, несмотря на успешный сезон-2024/2025, по результатам которого отбирались кандидаты на участие в Олимпиаде в Милане, не смогли выступить на Играх, так как получили отказ при заявке на присвоение нейтрального статуса.

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