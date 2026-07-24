«Вдохновляющий пример тренерской работы». Софья Федченко — об Этери Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Софья Федченко, известная по работе с бронзовым призёром чемпионата России Алиной Горбачёвой, высоко оценила работу и мастерство Этери Тутберидзе.

«Я всегда говорила, что вдохновляющим примером тренерской работы для меня является Этери Тутберидзе и её команда. Этери Георгиевна для меня пример человека, который отдаётся своей работе на 100 процентов. Меня восхищает её умение раскрыть талант каждого из своих спортсменов. Поражает, что в любых условиях её спортсмены побеждают: сколько бы ни менялись правила или обстоятельства, она умеет так поставить свою работу, что её спортсменки всегда занимают лидирующие места. За всем этим стоит большая интеллектуальная работа всей её команды», — приводит слова Федченко журнал «Лёд» Московской академии фигурного катания на коньках.