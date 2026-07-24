Журова не связывает уход Петросян от Тутберидзе с возможной сменой гражданства фигуристкой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова не считает, что уход трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян от Этери Тутберидзе связан с потенциальной сменой спортсменкой гражданства.

«Петросян нет никакого смысла менять спортивное гражданство. Она уже выступала на Олимпиаде в нейтральном статусе, получила его на предстоящий сезон. Вряд ли это может произойти. У неё нет никаких сковывающих факторов.

Думаю, уход Петросян от Тутберидзе не связан с этим. Там какие-то другие личные причины, о которых нам расскажут позже, если стороны посчитают нужным придать огласке эти моменты. Не нужно строить каких-то конспирологических теорий», – цитирует Журову «Советский спорт».