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Журова не связывает уход Петросян от Тутберидзе с возможной сменой гражданства фигуристкой

Журова не связывает уход Петросян от Тутберидзе с возможной сменой гражданства фигуристкой
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова не считает, что уход трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян от Этери Тутберидзе связан с потенциальной сменой спортсменкой гражданства.

«Петросян нет никакого смысла менять спортивное гражданство. Она уже выступала на Олимпиаде в нейтральном статусе, получила его на предстоящий сезон. Вряд ли это может произойти. У неё нет никаких сковывающих факторов.

Думаю, уход Петросян от Тутберидзе не связан с этим. Там какие-то другие личные причины, о которых нам расскажут позже, если стороны посчитают нужным придать огласке эти моменты. Не нужно строить каких-то конспирологических теорий», – цитирует Журову «Советский спорт».

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