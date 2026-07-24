«Приятно, когда так принимают». Медведева рассказала, как к ней обращаются жители Японии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая ведущей балетного гала-концерта в Японии, поблагодарила жителей страны за приём.

«Эта страна каждый раз принимает меня хорошо. Я могу пойти в магазин, и мне говорят: «Вы Медо-тян?» «Это Сейлор Мун?» Очень приятно, когда так принимают», — приводят слова Медведевой РИА Новости.

Концерт Young star Ballet Gala с участием звёзд российского балета и Медведевой в качестве ведущей прошёл в японской Иокогаме 22 и 23 июля.

Медведева летом выйдет замуж за 25-летнего танцора Ильдара Гайнутдинова, пара объявила о помолвке в ноябре 2025 года. Ранее Медведева намекнула, что свадьба состоится летом 29 числа, не уточнив месяц.