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ФФККР начала сотрудничество с Российским спортивным фондом

ФФККР начала сотрудничество с Российским спортивным фондом
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила о начале сотрудничества с Российским спортивным фондом (РСФ). Об этом сказано в телеграм-канале организации.

В Федерации отметили, что это сотрудничество станет важным шагом для развития вида спорта и поблагодарили нового партнёра за поддержку.

При поддержке РСФ ФФККР проведёт следующие мероприятия:

  • Серия обучающих семинаров для спортсменов, судей и тренеров по всем дисциплинам фигурного катания на коньках;
  • Контрольные прокаты юниорского состава сборной РФ (Новогорск);
  • Контрольные прокаты основного состава сборной РФ (Москва, ЦСКА-Арена, 19-20 сентября);
  • Всероссийские соревнования «Лёд мечты», все виды, КМС (Москва, ЛД «Мечта», 24-28 cентября).
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Новости. Фигурное катание
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