ФФККР начала сотрудничество с Российским спортивным фондом

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила о начале сотрудничества с Российским спортивным фондом (РСФ). Об этом сказано в телеграм-канале организации.

В Федерации отметили, что это сотрудничество станет важным шагом для развития вида спорта и поблагодарили нового партнёра за поддержку.

При поддержке РСФ ФФККР проведёт следующие мероприятия: