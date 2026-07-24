Изменены даты проведения двух юниорских этапов Гран-при России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) изменила даты проведения двух юниорских этапов Гран-при России, которые должны были пройти осенью 2026 года в Москве.

Было:

30 сентября – 4 октября: «Лёд Мечты» (Москва, ЛД «Мечта»).

8–12 октября: «Мемориал А.Г. Горшкова» (Москва, МФК «Навка Арена»).

Стало:

24-28 сентября: «Лёд Мечты» (Москва, ЛД «Мечта»).

5–8 октября: «Мемориал А.Г. Горшкова» (Москва, МФК «Навка Арена»).

Ранее ФФККР объявила о начале сотрудничества с Российским спортивным фондом (РСФ), при поддержке которого, к слову, проведёт всероссийские соревнования «Лёд Мечты». В организации назвали это сотрудничество «важным шагом».