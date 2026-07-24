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«Думаем в этом направлении». Авербух — о приглашении иностранцев на «Ледниковый период»

«Думаем в этом направлении». Авербух — о приглашении иностранцев на «Ледниковый период»
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Серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию в танцах на льду, хореограф Илья Авербух высказался о возможности выхода нового сезона шоу «Ледниковый период» и приглашения туда зарубежных звёзд.

«Ледниковый период»? А его пока нет. Как обычно, всё зависит от решения канала. На данный момент этого решения нет. Если оно будет положительное — с удовольствием. Думаю, понимание будет в сентябре.

Позвать иностранных звёзд? Эта идея фигурирует постоянно. Было бы здорово. Думаем в этом направлении. Всё реализуемо, было бы желание. Не думаю, что могут быть ограничения. Проблема только в том, что, если берём звёзд, они должны быть мирового уровня. Соответственно, на данный момент это не очень реально», — приводит слова Авербуха Sport24.

Ранее сёстры Аверины рассказали о своём участии в «Ледниковом периоде».

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