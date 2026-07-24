Плющенко анонсировал интервью Агаларову, записанное в Азербайджане

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал у себя в телеграм-канале, что впервые в жизни дал для YouTube-канала интервью, автором которого стал азербайджанский музыкант и предприниматель Эмин Агаларов. Материал был отснят в Баку на территории отеля, которым владеет Агаларов. Точная дата выхода интервью неизвестна.

В мае текущего года стало известно, что 13-летний сын Плющенко Александр будет представлять Азербайджан на международных стартах. Помимо него, в «Ангелах Плющенко» сменили гражданство ещё несколько спортсменов. После перехода фигуристов под другой флаг Плющенко жёстко раскритиковали эксперты и болельщики фигурного катания.