«Мы вполне могли бы побороться». Шеховцова — о шансах Степановой/Букина на бронзу ОИ-2026

Технический контролёр ISU Алла Шеховцова считает, что пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин могли бы побороться за бронзовые медали Олимпиады-2026 в случае допуска до Игр. В мае 2025 года фигуристам было отказано в присвоении нейтрального статуса.

«Если взять мировой уровень, который мы наблюдали на Олимпиаде в Милане, то французский дуэт Фурнье Бодри и Сизерон на сегодняшний день в моём понимании пока для нас недосягаем. Во-первых, Гийом Сизерон действительно безмерно талантлив: он тонко чувствует музыку, у него потрясающе мягкие голеностопы и колени, он признанный гений конька. На мой взгляд, с новой партнёршей у них появилась дуэтность, чего я не чувствовала в предыдущем сочетании. Они здорово дополняют друг друга, чисто внешне очень гармонично смотрятся.

Знаете, в начале сезона, примерно в октябре, у меня состоялся разговор с Андреем Миненковым (серебряный призёр Олимпиады-1976 в танцах на льду. — Прим. «Чемпионата»), который спросил мой прогноз на Олимпийские игры. Я сказала, что выиграют французы, хотя их пара только-только была создана. Он не согласился, сказал, что первыми будут американцы Чок и Бейтс. Я сделала ставку на французов, потому что для меня Сизерон — однозначный лидер благодаря его уникальному таланту, музыкальности, мягкости катания, грации и силе. Я считаю, что их дуэт отличается от всех остальных классом катания, владения телом, интеллигентностью, индивидуальностью и исключительным магнетизмом.

Очень неплохо смотрелись в этом сезоне Чок и Бейтс, которые интенсивно совершенствовали свои танцевальные навыки. Они именно в этом сезоне наконец стали приближаться к тому, что я называю танцами. Особенно впечатлил Эван, который, на мой взгляд, был несколько зажат в корпусе, из-за чего я не чувствовала накала его эмоций и свободы движений. Считаю, что на Олимпийских играх Эван выдал свой максимум. Думаю, что конкурировать с ними мы могли бы только в мечтах.

Однако за третье место, на которое претендовали сразу три дуэта: канадцы Гиллес и Пуарье, британцы Фир и Гибсон, итальянцы Гиньяр и Фаббри, — мы вполне могли бы побороться, хотя это тоже было бы очень и очень непросто. При хорошем раскладе и хорошей физической кондиции Степанова и Букин вполне могли бы вступить в эту борьбу.

В начале сезона я и другие специалисты приходили на тренировки к Степановой и Букину, давали им рекомендации, какие элементы стоит сделать интереснее, где не хватает каких-то переходов, какой-то креативности. Могу сказать, что Александр Жулин прислушался ко многим советам, и в итоге танец порадовал наших специалистов и болельщиков своей изысканностью, креативностью, эмоциональностью и гармоничностью», — приводит слова Шеховцовой журнал «Лёд» Московской академии фигурного катания на коньках.