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«Спасибо за этот опыт». Алина Загитова показала фото с вручения диплома в РАНХиГС

«Спасибо за этот опыт». Алина Загитова показала фото с вручения диплома в РАНХиГС
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Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала у себя в телеграм-канале фотографии, сделанные во время вручения дипломов магистратуры в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Фото: Личный архив Алины Загитовой

«Шесть лет в РАНХиГС позади. Это был важный и очень ценный этап моей жизни – с вызовами, победами и огромным личным ростом. Спасибо за этот опыт», – подписала снимки Загитова.

Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после кореянки Ким Ён А фигуристка, завоевавшая все основные международные титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В её активе золото Олимпиады-2018, победы на чемпионатах мира, Европы, России. А также Алина является победительницей финала Гран-при ISU, чемпионкой мира среди юниоров и победительницей на юниорском финале Гран-при.

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