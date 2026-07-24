Плющенко показал, как Костылева готовится к первому международному старту

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал у себя в телеграм-канале видео подготовки своей подопечной, 14-летней одиночницы Елены Костылевой к первому международному старту в карьере — этапу Гран-при в Сиане. На кадрах фигуристка отрабатывает новую короткую программу «Болеро», поставленную на сезон-2026/2027. Автором постановки стал пятикратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин.

«Лена Костылева плавит азербайджанский лёд под «Болеро», — подписал видео Плющенко.

В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до соревнований, проводимых под своей эгидой, в нейтральном статусе. Костылева после получения необходимого статуса была заявлена на этап Гран-при в Китае, который пройдёт в середине августа.