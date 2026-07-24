Бенуа Ришо поставил новую программу Михаилу Шайдорову

Известный французский хореограф Бенуа Ришо поставил новую программу на сезон-2026/2027 олимпийскому чемпиону 2026 года казахстанскому фигуристу Михаилу Шайдорову, о чём спортсмен рассказал у себя на странице в соцсети.

Фото: Личный архив Михаила Шайдорова

«Мой первый сезон, когда программы создают специалисты, которых всегда считал лучшими в своём деле. Спасибо за этот опыт, Бенуа! С нетерпением жду начала сезона», — подписал Шайдоров совместное с Ришо фото.

Шайдоров выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2026 в Италии. Эта победа оказалась первой для Казахстана в фигурном катании на Олимпийских играх. Михаил тренируется под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова.