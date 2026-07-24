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Этери Тутберидзе объяснила, почему не использует сюжеты и тематику сказок в своих шоу

Этери Тутберидзе объяснила, почему не использует сюжеты и тематику сказок в своих шоу
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему придерживается концепции шоу, основанных на выступлениях спортсменов с отдельными программами, а не на сказках.

«Мы про спорт, совмещённый с искусством. Действующих спортсменов отвлекать на такие сказки не будем – значит, надо брать спортсменов, которые уже закончили. Но они прекрасно принимают участие у Авербуха, у Плющенко, у Навки. Уже они поглощены этим бизнесом, этим занимаются. Мне пока этим не хочется заниматься», — сказала Тутберидзе в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

Ежегодно весной команда Этери Тутберидзе представляет в разных городах России серию шоу «Team Tutberidze — Чемпионы на льду».

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